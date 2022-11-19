"وزير الشؤون الإسلامية": المتغيرات العالمية السريعة أدّت إلى تصاعد خطابات الكراهية والتطرف

أكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن التحولات السريعة التي تعصف بالعالم، أدت إلى تصاعد حدة الخطابات المتطرفة التي تدعو إلى الكراهية والعنف؛ ما يتطلّب تعاطيًا جديًّا يتناسب مع حجم المشكلة، ويرتكز إلى الشراكة الفاعلة وتضافر الجهود الدولية، إزاء التحديات العالمية التي لا ترتبط بدين أو عرق أو ثقافة أو مكان، منوهًا إلى المسؤولية العظيمة لحملة الرسالة الإسلامية والجهات والهيئات والمراكز الإسلامية، وغيرها من المؤسسات التعليمية، في التعريف بدين الإسلام الصافي بعيدًا عن الغلو والتطرف أو الانحلال والإفراط.