"الإذاعة والتلفزيون" تطلق باقة برامجية "ثرية واستثنائية" لشهر رمضان 2024

وتأتي الدورة البرامجية امتدادًا للدورات البرامجية السابقة، ومشروعات الهيئة التحولية التي تم الإعلان عنها أخيرًا حيث ركزت هيئة الإذاعة والتلفزيون على النوعية في الأعمال المقدمة، والتي تركز بشكل أساس على المحتوى المحلي، حيث راعت الهيئة في اختيار البرامج والأعمال الدرامية تقييم المشاهدين للمحتوى الأكثر رواجًا، بالإضافة إلى القرب من المتلقي للوصول إلى محتوى يناسب سائر الفئات المجتمعية حيث شهدت الدورة الحالية استمرارية لعددٍ من البرامج في مختلف المسارات انطلاقًا من برنامج الأيام الخالية الذي يحكي سير صحابة خير البشر صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى برامج إعمار الأرض وطويق وجسور، وهي البرامج التي تكشف التحولات التي تشهدها مملكتنا وتقود من خلالها رحلة العطاء والتغيير ليس داخليًا فقط بل على الصعيد الدولي، بينما تكشف برامج مثل نخوة وخيرها بناسها طبيعة المجتمع السعودي ومعدنه الأصيل المبني على العطاء والبذل ومساندة الغير.