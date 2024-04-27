"جامعة حائل" تشترط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للقبول بها

ودعت جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، إلى ضرورة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي حسب المسار الدراسي في المرحلة الثانوية، مبينة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ المركز الوطني للقياس، أتاحت التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للمسار الشرعي ومسار إدارة الأعمال.