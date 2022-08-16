"المشيطي" يؤكد أهمية المعلومات الجيومكانية لاتخاذ القرار وتحقيق الريادة

من جهته، استعرض المشرف العام على وحدة المعلومات الجيومكانية والاستشعار عن بُعد بالوزارة الدكتور بندر المسلماني، توجهات منظومة البيئة والمياه والزراعة لإدارة وتطوير المعلومات الجيومكانية والاستشعار عن بُعد، المتمثلة في تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات داخل وخارج المنظومة، وتوحيد الجهود والحد من الازدواجية، ودعم اتخاذ القرار على جميع المستويات من خلال استخدام المعلومات الجيومكانية والاستشعار عن بُعد، ودعم تنفيذ استراتيجيات المنظومة، وتوحيد السياسات والمنهجيات والمعايير والمواصفات لمعالجة البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى توحيد سياسات النشر وتبادل المعلومات الجيومكانية والاستشعار عن بُعد، ورفع كفاءة الإنفاق.