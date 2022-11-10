مدير مركز المحاكاة بـ"تجمع الرياض الصحي الثاني" يؤكد أهمية تطوير الكفاءات العاملة

في سياق متصل أوضح اختصاصي محاكاة طبية في تجمع الرياض الصحي الثاني، فيصل العمري، أن مشاركة مركز المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني بالمؤتمر تهدف إلى التعاون مع جميع المنشآت في تطوير المحاكاة الصحية في المملكة، وإبراز أهم الإنجازات والإحصائيات والاعتمادات في مجال المحاكاة الصحية، وتسليط الضوء على أبرز الخدمات المقدمة من مركز المحاكاة، مثل تطوير المدربين، بالإضافة إلى الدورات الصحية في المجالات الصحية المختلفة.