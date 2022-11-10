مدير مركز المحاكاة بـ"تجمع الرياض الصحي الثاني" يؤكد أهمية تطوير الكفاءات العاملة

أكد مدير مركز المحاكاة في "تجمع الرياض الصحي الثاني"، الدكتور أسامة الزريقي، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات العاملة في مراكز المحاكاة وتوجيهها للاستغلال الأمثل للموارد؛ يعدّ من أهم عوامل رفع جودتها، ومن ثم ارتفاع مستوى مخرجات التدريب من المراكز وارتفاع مستوى سلامة المرضى.
وقال "الزريقي" خلال مشاركة مركز المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني في المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية 2022: التقنيات المستخدمة في المحاكاة تمتد من تقنيات كالمريض المعياري، ومن ثم تتدرج إلى محاكيات المهارات السريرية، ومن ثم الانتقال إلى التقنيات العالية كالدمى عالية التقنية ونظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتدريب عن بُعد، وكل منها يستخدم بحسب الاحتياج.
وأضاف: مركز المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني معتمد اعتمادًا كاملًا من الجمعية الأمريكية للمحاكاة الصحية SSH، والجمعية الأمريكية للقلب AHA، وكذلك بعض الاعتمادات المتفرقة لبعض ورش العمل بشكل منفرد.
وأردف "الزريقي": مركز المحاكاة شارك خلال المؤتمر بأكثر من 6 ورش عمل، وورقتين علميتين، والعديد من المحاضرات والمحاورات العلمية.
من جهته كشف رئيس قسم تطوير تكنولوجيا المحاكاة الدكتور عبد الله المرشد، عن استحداث برامج متخصصة بالمحاكاة منتهية بشهادات مهنية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال: مركز المحاكاة خلال العام الحالي 2022 قام بتدريب وتخريج مجموعة من المدربين للتدريب على أساليب تعليمية باستخدام المحاكاة، بالإضافة إلى دورات مخصصة لمدربي حديثي الولادة على المستوى الوطني.
في سياق متصل أوضح اختصاصي محاكاة طبية في تجمع الرياض الصحي الثاني، فيصل العمري، أن مشاركة مركز المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني بالمؤتمر تهدف إلى التعاون مع جميع المنشآت في تطوير المحاكاة الصحية في المملكة، وإبراز أهم الإنجازات والإحصائيات والاعتمادات في مجال المحاكاة الصحية، وتسليط الضوء على أبرز الخدمات المقدمة من مركز المحاكاة، مثل تطوير المدربين، بالإضافة إلى الدورات الصحية في المجالات الصحية المختلفة.
وقال العمري: "تماشيًا مع المواضيع العلمية التي نظمها المؤتمر كانت مشاركة مركز المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني تعكس هذه المواضيع؛ منها مستقبل المحاكاة، الاختراعات، الجودة وصحة المرضى، الاعتمادات والإدارة".
إلى ذلك قال مطور المناهج التعليمية القائمة على المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني، عامر عرب: إن عدد المناهج في المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني ما يقارب ٧٥ منهجًا علميًّا في مختلف التخصصات؛ منها الموجه للأطباء والتمريض، والباقي للتخصصات الطبية المساندة، بالإضافة إلى مجموعة من مناهج تقييم واختبارات قياس الأداء.
بدوره ذكر اختصاصي تعليم وتدريب المحاكاة في تجمع الرياض الصحي الثاني، محمد الأعمر، أن التقنيات التي تم عرضها خلال المؤتمر تنوعت ما بين التقنيات الحديثة مثل الدمى البسيطة المتقدمة وذراع التدريب على سحب الدم، إلى التقنيات المتقدمة مثل الدمى عالية الدقة التي تُقدم أعلى مستوى من محاكاة المرضى، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج المريض المعياري الذي يستخدم الممثلين في المحاكاة.