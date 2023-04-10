شاهد من الحرم.. "مسعفو الهلال الأحمر تحت الأمطار" في خدمة ضيوف الرحمن

سجل مسعفو الهلال الأحمر بالحرم المكي الذين يعملون تحت كل الظروف، حضورًا مشرفًا كغيرهم من بقية الأجهزة الأمنية والحكومية التي تتسابق لخدمة زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين؛ وذلك بعد الحالة المطرية التي شهدتها مكة فجر وصباح اليوم.