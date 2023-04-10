محليات
شاهد من الحرم.. "مسعفو الهلال الأحمر تحت الأمطار" في خدمة ضيوف الرحمن
باشروا حالات مَرَضية وسقوطًا بفعل المياه.. حضور مشرّف يزامن الجهات المعنية
سجل مسعفو الهلال الأحمر بالحرم المكي الذين يعملون تحت كل الظروف، حضورًا مشرفًا كغيرهم من بقية الأجهزة الأمنية والحكومية التي تتسابق لخدمة زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين؛ وذلك بعد الحالة المطرية التي شهدتها مكة فجر وصباح اليوم.
وظهر بعض المسعفين فجر اليوم بالحرم المكي وهم يؤدون عملهم تحت زخات المطر؛ حيث باشروا حالات عدة لسقوط بسبب مياه الأمطار فضلًا عن بعض الحالات المرضية الأخرى.
ويقوم الهلال الأحمر مع كل تحذير يصدر من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية، برفع جاهزيته القصوى من خلال مراكزه الإسعافية وفِرَق الاستجابة النوعية والفِرَق الإسعافية التطوعية لمباشرة أي تطورات قد تحدث لا قدر الله.
يشار إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997)، وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ.