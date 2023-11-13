مهند المالكي.. أول سعودي يمثل بلاده في بطولة العالم لركوب الأمواج لذوي الإعاقة

فيما قال رئيس الاتحاد الدولي لركوب الأمواج فرناندو أغوير: "يسعدنا أن نرحّب بالمملكة في عائلة ركوب الأمواج لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين الدول التي تتنافس في هذا العام، فإن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تظهر لأول مرة، وأظهر لاعبها مستوى جيدًا قياسًا على خوضه المنافسات للمرة الأولى".