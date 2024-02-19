"دهانات الجزيرة" تتخذ فن الحياة عنواناً لموضة ألوان 2024
أطلقت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجموعات اللونية لموضة ألوان عام 2024 تحت عنوان "فن الحياة"، وتضمّنت الرغبة في تجديد معاني الحياة بمفهومها الواسع، لتشمل محطات مختارة بعناية وتوصية فنيّة من خبراء ومصممي الألوان والديكور، متمثلةً برؤيتهم الإبداعية وهدفهم في تقديم المفاهيم النابضة بالتطوّر، لتزهو المجموعات اللونية بطابع مختلف، وتموجات لونية جذابة وباعثة على الشعور بالتفرّد.
وقد أُقيم حفل تدشين موضة ألوان عام 2024 في فندق سانت ريجيس بڤيا الرياض مؤخراً، بحضور نخبة من الضيوف المهتمين والمختصين بعالم الألوان، بالإضافة إلى عدد كبير من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي. وشمل الحفل كلمة الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، حيث أوضح مدى تأثير الألوان على حياتنا كلغة بصرية تعبّر عنا وتنقل مشاعرنا، وأشار إلى أن هذا الحدث سوف يكون علامة فارقة تتكرر كل عام، وذلك باستعراض تشكيلة واسعة من الألوان المبتكرة التي تلبي جميع الأذواق.
وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات التي ابتدأت بفيلم وثائقي عن تاريخ "دهانات الجزيرة" العريق ورحلة استلهام موضة ألوان 2024، التي بدأت بعقد ورشة عمل بالتعاون مع "بانتون" الشركة العالمية والرائدة في مجال الألوان، وعدد من المهندسين والمختصين في مجال التصميم والديكور، الذين ساهموا بدورهم في ترك بصمة فريدة على موضة ألوان 2024. بعد ذلك، أقيمت جلسة حوارية مؤثرة وملهمة شارك فيها الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تسويق الألوان (Color Marketing Group) السيدة جوديث ڤان ڤليت، والفنانة التشكيلية الأستاذة نورة بن سعيدان، والمهندس كريم العسّال مدير عام في شركة (MAK)، واكتمل الحفل بإطلاق موضة الألوان واستعراضها من خلال فيديو مميز ومُبهر، وكانت نهاية الحفل فرصة جميلة للحضور لمشاهدة موضة ألوان 2024 التي عُرضت على مجسّمات مبتكرة، ومشاركة آرائهم عن هذا الحفل المتميّز.
وحرصت "دهانات الجزيرة" في موضة ألوان 2024 على الاهتمام بالعناصر المكوّنة لدمج الظلال اللونية المتناسقة بتناغم، وذلك بابتكار مجموعات لونية متميّزة تضفي طابعاً يواكب أحدث التوجهات التصميمية، موفراً لتجارب مفعمة بالحيوية، لتُحقق تأثيراً بطابع ملحوظ على منازلنا ومساحاتنا الخاصة.