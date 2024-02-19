"دهانات الجزيرة" تتخذ فن الحياة عنواناً لموضة ألوان 2024

وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات التي ابتدأت بفيلم وثائقي عن تاريخ "دهانات الجزيرة" العريق ورحلة استلهام موضة ألوان 2024، التي بدأت بعقد ورشة عمل بالتعاون مع "بانتون" الشركة العالمية والرائدة في مجال الألوان، وعدد من المهندسين والمختصين في مجال التصميم والديكور، الذين ساهموا بدورهم في ترك بصمة فريدة على موضة ألوان 2024. بعد ذلك، أقيمت جلسة حوارية مؤثرة وملهمة شارك فيها الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تسويق الألوان (Color Marketing Group) السيدة جوديث ڤان ڤليت، والفنانة التشكيلية الأستاذة نورة بن سعيدان، والمهندس كريم العسّال مدير عام في شركة (MAK)، واكتمل الحفل بإطلاق موضة الألوان واستعراضها من خلال فيديو مميز ومُبهر، وكانت نهاية الحفل فرصة جميلة للحضور لمشاهدة موضة ألوان 2024 التي عُرضت على مجسّمات مبتكرة، ومشاركة آرائهم عن هذا الحفل المتميّز.