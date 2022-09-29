"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تعليميًا تنمويًا في نيجيريا

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا، اليوم الخميس، حجر الأساس؛ لبناء وتشييد مركز تعليمي تنموي في قرية جيجاوا رنجم بمنطقة شاي شاي، التي تبعد عن العاصمة أبوجا 600 كم.
وقال مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام: إن المركز يخدم مئات الأسر من سكان المنطقة الذين هم في أمس الحاجة لإقامة هذا المركز الذي يقدم لهم العديد من الخدمات الحياتية المتنوعة.
وأضاف: يضم المركز بئرًا سطحية توفر المياه الصالحة للشرب ومسجدًا وفصولاً دراسية تسهم في تعليم أبناء المنطقة.
ونوه مدير المكتب إلى جهود المملكة العربية السعودية وشعبها المعطاء في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تحتاجها كثيرًا من المناطق في نيجيريا.
من جانبهم عبر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، ودعوا الله تعالى أن يديم الرخاء على المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها في ظل قيادتها التي لا تدخر وسعًا في دعم العمل الإنساني في كل مكان.