"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تعليميًا تنمويًا في نيجيريا

من جانبهم عبر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، ودعوا الله تعالى أن يديم الرخاء على المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها في ظل قيادتها التي لا تدخر وسعًا في دعم العمل الإنساني في كل مكان.