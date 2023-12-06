ورم سرطاني يزن 5 كجم.. "سعود الطبية" تُنهي معاناة مقيم خمسيني مع انسداد الأمعاء

نجحت مدينة الملك سعود الطبية في إنهاء معاناة مقيم خمسيني من انسداد الأمعاء شبه الكلي، والذي تَبين على إثره وجود ورم سرطاني بالقولون الأيسر بمراحل متقدمة.
وتمكن فريق طبي مختص من استئصال ما يقارب 5 كجم من الورم الملتصق والمتداخل بالطحال وجزء من البنكرياس، باستخدام الطرق الحديثة.
وأوضحت المدينة أن العملية تعتبر من العمليات الأولى على مستوى المدينة في استئصال هذا الحجم من الورم من القولون بالمناظير الجراحية، وتشمل الإزالة كلًّا من الورم بالقولون والطحال، وكذلك جزءًا من البنكرياس المتداخل بالورم من خلال الجراحات التداخلية البسيطة، وجراحة المناظير الدقيقة.
وأكدت أهمية الكشف المبكر لتفادي انتشار الأورام للأعضاء المجاورة ومن ثم الحاجة إلى عملية كبرى تتخللها مضاعفات جانبية لا سمح الله؛ لافتة إلى أن العملية تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد- وتم مراقبة المريض بعد العملية وهو بصحة جيدة.