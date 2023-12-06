ورم سرطاني يزن 5 كجم.. "سعود الطبية" تُنهي معاناة مقيم خمسيني مع انسداد الأمعاء

وأوضحت المدينة أن العملية تعتبر من العمليات الأولى على مستوى المدينة في استئصال هذا الحجم من الورم من القولون بالمناظير الجراحية، وتشمل الإزالة كلًّا من الورم بالقولون والطحال، وكذلك جزءًا من البنكرياس المتداخل بالورم من خلال الجراحات التداخلية البسيطة، وجراحة المناظير الدقيقة.