مكة المكرّمة.. تطبيق جدول الجزاءات المحدّث المتعلق بالطرق والشوارع العامة

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، المقاولين ومنفّذي المشاريع، إلى ضرورة الالتزام بلائحة جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدّث من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وخاصة فيما يتعلق بمخالفات الطرق والشوارع العامة والمحافظة على سلامتها وأداء المشاريع المختلفة وفق الطرق النظامية.
وأكّدت "الأمانة" أهمية العمل وفق هذه اللائحة حرصاً على توفير البيئة الملائمة، والحدِ من مظاهر التشوّه البصري وضمان التزام المقاولين بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية وتعزيز مستوى الوعي ورفع معدلات الامتثال، وشملت الجزئية المتعلقة بمخالفات الطرق والشوارع الواردة ضمن الجدول (68) مخالفة، تراوحت قيمة غراماتها بين (200) ريال و(50,000) ريال حسب حجم المخالفة ونوعها وتصنيف الأمانات والبلديات.
وشدّدت أمانة العاصمة المقدّسة على ضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بما ورد فيه، وإزالة كل ما يمكن أن يشكّل تشوّهاً للمظهر العام أو خطراً على الصحة والسلامة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.