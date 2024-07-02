مكة المكرّمة.. تطبيق جدول الجزاءات المحدّث المتعلق بالطرق والشوارع العامة

وشدّدت أمانة العاصمة المقدّسة على ضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بما ورد فيه، وإزالة كل ما يمكن أن يشكّل تشوّهاً للمظهر العام أو خطراً على الصحة والسلامة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.