إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. الإخلاء الطبي ينقل 4 مواطنين من المغرب ومصر للعلاج بالمملكة

نقلت طائرة إخلاء طبي سعودية، الإثنين، مواطناً من المغرب إلى أرض المملكة، وذلك بعد تعرُّضه لوعكة صحية مفاجئة.
يأتي هذا التحرُّك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وحرصها المستمر على ضمان سلامة وصحة مواطنيها سواء كانوا داخل البلاد أم خارجها.
ونظراً لحالة المواطن الصحية الحرجة، استدعت الحالة نقله إلى الوطن؛ لاستكمال علاجه، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتابعت سفارة المملكة في مصر، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصّة، عملية نقل ثلاثة مواطنين سعوديين في حالة طبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال علاجهم في المملكة، وتأتي في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على رعاية وخدمة مواطنيها في الداخل والخارج.