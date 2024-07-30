إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. الإخلاء الطبي ينقل 4 مواطنين من المغرب ومصر للعلاج بالمملكة

وتابعت سفارة المملكة في مصر، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصّة، عملية نقل ثلاثة مواطنين سعوديين في حالة طبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي.