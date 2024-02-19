لمعالجة عدم الاختصاص.. "العقيلي" يقترح "التطبيق الواحد للتبليغ عن كل المخالفات"

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم العقيلي، أن أكثر ما يتسبب في إزعاج المواطن هو أن الجهات الخدمية غير معنية بالمشكلة التي يود أن يجد لها حلًا جذريًا، معتبرًا أن أسرع وأسهل ردّ قد يتلقاه المواطن في ذلك الوقت من تلك الجهات هو" ليس من اختصاصنا هذا الأمر".