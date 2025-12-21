"التجارة" تُشهر بـ (42) مواطناً ومقيماً ومنشأة خالفوا أحكام نظام مكافحة الغش التجاري

شهرت وزارة التجارة بـ (42) مواطناً ومقيماً ومنشأة تجارية لمخالفتهم أحكام نظام مكافحة الغش التجاري، صدرت بحقهم (40) حكم تشهير في خمس مناطق هي: حائل والقصيم والمدينة المنورة ونجران والحدود الشمالية.
وشملت المخالفات أنشطة تجارية متعددة منها: المقاولات، الاتصالات، المواد الغذائية، الحلويات، الملابس، منتجات التبغ، محطات الوقود، البناشر وغيرها.
وتضمنت الأحكام غرامات مالية تجاوزت (2.7 مليون ريال)، والسجن، والإبعاد عن المملكة لمجموعة من المدانين غير السعوديين، وإغلاق المنشآت المخالفة، ومصادرة المضبوطات المغشوشة وإتلافها، وشملت الأحكام (16) منشأة تجارية، و(14) مواطناً، و (12) مقيماً.
وفيما يلي قائمة الأحكام الصادرة بحق المدانين موزعة على المناطق:
*أولاً: منطقة حائل:*
1- شركة نفط بلس، رقم المنشأة الموحد (7024023306)، مخالفة المواصفات القياسية، نشاط محطة وقود، غرامة 5 آلاف ريال.
2- محطة يسرى سعود محمد الشمري، رقم المنشأة الموحد (7033971735)، مخالفة المواصفات القياسية، نشاط محطة وقود، غرامة 5 آلاف ريال.
3- شركة أبواب راف للصناعة، رقم المنشأة الموحد (7032041753)، مخالفة المواصفات القياسية، نشاط صناعة الهياكل المعدنية، غرامة 10 آلاف ريال والسجن.
4- شركة زيت أدنوك للوقود، رقم المنشأة الموحد (7034084868)، مخالفة المواصفات القياسية، نشاط محطة وقود، غرامة 5 آلاف ريال.
5- مؤسسة بندر حائل للعود، رقم المنشأة الموحد (7025499901)، مخالفة تخفيضات، نشاط الملابس والإكسسوارات والعود والبخور، غرامة 3 آلاف ريال.
6- مؤسسة متعب فهد السبهان للتجارة، سجل تجاري (3350041557)، مخالفة غش تجاري، نشاط مكسرات وحلويات، غرامة 10 آلاف ريال.
7- سعود مناور الرشيدي، (سعودي) هوية رقم (XXXXXX5094)، مخالفة استخدام النفايات لتصنيع الأثاث، نشاط تفصيل الأثاث المنزلي، غرامة 3 آلاف ريال ومصادرة المضبوطات.
8- ياسر مأمون صمودي، إقامة رقم (XXXXXX9009)، مخالفة غش تجاري، نشاط الحلويات، غرامة 40 ألف.
9- أختر عباس رفيق، إقامة رقم (XXXXXX5322)، مخالفة المواصفات القياسية، النشاط بنشر، غرامة 10 آلاف وإغلاق المنشأة.
10- وقاص أحمد رياض أحمد، إقامة رقم (XXXXXX6202)، مخالفة المواصفات القياسية، النشاط بنشر، غرامة 10 آلاف وإغلاق المنشأة.
11- مزهار عباس إسلام، إقامة رقم (XXXXXX7126)، مخالفة المواصفات القياسية، النشاط بنشر، غرامة 15 آلاف والسجن وإغلاق المنشأة.
12- محمد سعود تراحيب المطيري، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX2971)، مخالفة غش تجاري، نشاط بيع وصيانة الجوالات، غرامة مليون ريال، والسجن والمصادرة والاتلاف وإغلاق المنشأة.
13- صالح عبدالله صالح السيف، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX1096)، مخالفة غش تجاري، نشاط بيع وصيانة الجوالات، غرامة 800 ألف ريال، والسجن والإغلاق والمصادرة والاتلاف.
14- سليمان محمد سالم الخبراء، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX1637)، مخالفة غش تجاري، نشاط مستودع طبي، غرامة 50 ألف ريال.
15- شركة شموخ نعيمة للتجارة، رقم المنشأة الموحد (7004146465)، مخالفة بيع إطارات منتهية الصلاحية، نشاط بيع الإطارات، غرامات 108 آلاف والسجن.
*ثانياً: منطقة القصيم:*
1- تركي عويد عبيد الحربي، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX1822)، غش تجاري، نشاط الاتصالات، غرامة 100 ألف ريال والسجن.
2- احمد ناصر عبدالخالق عكاشة (مصري) إقامة رقم (XXXXXX0495)، غش تجاري، نشاط المقاولات، غرامة 50 ألف ريال والسجن.
3- مؤسسة رواد نجد للاتصالات، سجل تجاري (1131051725)، غش تجاري، نشاط الاتصالات، غرامة 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة لمدة سنة.
4- شركة مقاولو النخبة للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري (1131039929)، غش تجاري، نشاط المقاولات، غرامة مالية 100 ألف ريال، وإغلاق الشركة لمدة سنة.
5- بندر عبدالعزيز عبدالله التويجري، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX0351)، غش تجاري، نشاط الاتصالات، غرامة 50 ألف ريال والسجن.
6- مؤسسة خالد عبدالعزيز التويجري التجارية، سجل تجاري (1131053359)، غش تجاري، نشاط الاتصالات، غرامة 20 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة لمدة شهر.
7- فرع شركة افضل سعر، سجل تجاري رقم (1131308438)، مخالفة تخفيضات، نشاط بيع الملابس، غرامة 3 آلاف ريال.
8- طلال سليم دهيفل الحربي، (سعودي) هوية رقم (XXXXXX9235)، مخالفة تخفيضات، نشاط بيع الملابس، غرامة 2500 ريال.
9- مؤسسة قوت الموطأ للمواد الغذائية سجل تجاري (1131309553)، بيع منتجات فاسدة، نشاط تجارة المواد الغذائية، غرامة ألف ريال.
10- نور يول حسن نواز (باكستاني) إقامة رقم (XXXXXX2918)، منتجات منتهية الصلاحية، تجارة المواد الغذائية، غرامة 500 ريال.
11- تموينات ربيع غذائي للمواد الغذائية، سجل تجاري (1132116286)، منتجات منتهية الصلاحية، تجارة المواد الغذائية، غرامة مالية.
12- مؤسسة المشلح الرسمي للتجارة، رقم المنشأة الوطني (7042918594)، مخالفة مسابقات تجارية، نشاط بيع الملابس، غرامة 3 آلاف ريال.
13- عثمان بن ناصر اليحياء، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX5354)، مخالفة تخفيضات، نشاط بيع الملابس، غرامة ألف ريال.
14- مؤسسة شموع الرس التجارية، سجل تجاري (1132009060)، بيع منتجات منتهية الصلاحية، نشاط مواد غذائية، غرامة ألف ريال.
15- معصوم بلال مياة (بنغلاديشي)، إقامة رقم (XXXXXX2623)، بيع منتجات منتهية الصلاحية، نشاط مواد غذائية، غرامة ألف ريال.
*ثالثاً: منطقة المدينة المنورة:*
1- عاصم عبدالمجيد صالح شيهون، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX8165)، مخالفة المواصفات القياسية، نشاط تجارة النجف وأصناف الإضاءة، غرامة 200 ألف ريال.
2- مهند إبراهيم محمد الرفاعي، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX3895)، مخالفة منتجات مغشوشة، نشاط تجارة منتجات التبغ والجراك والمعسل، غرامة 20 ألف ريال.
3- جميل قائد أحمد شعبان، (يمني) إقامة رقم (XXXXXX5764)، مخالفة منتجات مغشوشة، نشاط تجارة منتجات التبغ والجراك والمعسل، غرامة 10 آلاف ريال والسجن شهر.
4- علي هاكان سين، (تركي)، إقامة رقم (XXXXXX9198)، مخالفة منتجات مغشوشة، نشاط تجارة المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال والسجن شهرين.
*رابعاً: منطقة نجران:*
1- محمد صالح مهدي ال مهري، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX8458)، وشفيق ال شمسو مياه، (بنغلاديشي)، إقامة رقم (XXXXXX3219)، مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية، نشاط تجارة المواد الغذائية، غرامة ألف ريال لكل منهما.
2- حسن محمد نمران ال شرية، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX0009)، مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية، نشاط تجارة المواد الغذائية، غرامة 3 آلاف ريال.
3- عبدالله علي صالح المحامض، (سعودي)، هوية رقم (XXXXXX1155)، مخالفة بيع إطارات منتهية الصلاحية، النشاط بنشر، غرامة ألف ريال.
4- عبدالعزيز محمد يسلم الصيعري، (سعودي) هوية رقم (XXXXXX3258)، ومينتو مياه ثاندو مياه (بنغلاديشي) إقامة رقم (XXXXXX3636)، مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية، نشاط تجارة المواد الغذائية، غرامة 3 آلاف لكل منهما.
*خامساً: منطقة الحدود الشمالية:*
1- شركة أسواق نسمة الشمال اثنين، رقم المنشأة الموحد (7033908521)، مخالفة غش تجاري، نشاط تجارة المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال وإغلاق المنشأة 5 أيام.
2- توفيق محمد علي الشاطر، إقامة رقم (XXXXXX7361)، مخالفة غش تجاري، نشاط تجارة المواد الغذائية، غرامة 5 آلاف ريال.