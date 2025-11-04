وزارة التجارة تستدعي 133 مركبة "كورفيت" لخلل في نظام تعبئة الوقود

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 133 مركبة من طراز كورفيت (Corvette) من سنوات الطراز 2020 إلى 2025، بسبب خلل في نظام تعبئة الوقود قد يؤدي إلى تسربه أثناء عملية التزود، مما يرفع من احتمالية نشوب حريق.