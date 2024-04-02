الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن مواعيد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا

وأضافت: أن البرامج تشمل الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير في التسويق الرقمي، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في عددٍ من فروع الجامعة للطلاب والطالبات؛ حيث إن الخريجين سوف يحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية، إضافةً إلى شهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية.