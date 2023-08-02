الزوَّار يفاجَؤون بجَمال طبيعتها.. "صهاليل هروب" كنزٌ سياحي على ارتفاع يلامس 2000 متر

وكانت أشجار العرعر في القرون السابقة تُستخدم لسقف المنازل المبنية من الصخور في جبال الصهاليل والجبال المحيطة بها، كما كانت تستخدم لصناعات أخرى كمساكن للنحل، وبعد التقدم الصناعي، وتوافر الإمكانات، تُركت تلك الأشجار لتتكاثر، وتشكل غابات يندر مشاهدة مثيلاتها في منطقة جازان.