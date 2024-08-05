تبوك تتمتع بكل الإمكانيات.. 1.580.575 شجرة عنب ترفد الأسواق بأجود الأصناف

تشتهر منطقة تبوك بزراعة العديد من أصناف عنب المائدة البذرية وغير البذرية مثل "البرايم والسبريور والريد جلوب والأوتوم رويال والمون بولز والإيفانس"، وتجود 1.580.575 شجرة عنب من مزارع المنطقة بما يزيد على 43.750 طنًا سنويًا من ثمار خيراتها رافدة الأسواق المحلية بأجود الأصناف.
وتتميز مزارع العنب بتبوك باستخدام أنظمة "المعرشات" بنوعيه "جيبيل والباروون الإسباني"، في حين أن ملاءمة الجو والتربة والمياه بالمنطقة جعلتها ذات منتوج وافر، مكتسبًا سمة الجودة كلما استخدم المزارعون التكنولوجيا الحديثة في زراعتهم مثل نظام الإنفيروسكان في ضبط وترشيد مياه الري، ومعدات الرش بنظام الإلكتروستاتيك (ESS) التي تسهم في تقليل استخدام المبيدات بكفاءة عالية، إضافة إلى استخدام برامج الري والتسميد بنظام الجزء بالمليون P.P.M الذي ساعد على الحفاظ على الأشجار والتربة من تراكم الأملاح.
ويسهم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في إرشاد المزارعين للطرق المثلى للزراعة والري الحديث، وحثّهم على الالتزام باستخدام المبيدات والأسمدة بالطرق العلمية الصحيحة؛ حفاظًا على سلامة وجودة المنتجات الزراعية، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل التي تسهم في نقل الخبرات والتجارب للمزارعين.