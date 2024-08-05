تبوك تتمتع بكل الإمكانيات.. 1.580.575 شجرة عنب ترفد الأسواق بأجود الأصناف

وتتميز مزارع العنب بتبوك باستخدام أنظمة "المعرشات" بنوعيه "جيبيل والباروون الإسباني"، في حين أن ملاءمة الجو والتربة والمياه بالمنطقة جعلتها ذات منتوج وافر، مكتسبًا سمة الجودة كلما استخدم المزارعون التكنولوجيا الحديثة في زراعتهم مثل نظام الإنفيروسكان في ضبط وترشيد مياه الري، ومعدات الرش بنظام الإلكتروستاتيك (ESS) التي تسهم في تقليل استخدام المبيدات بكفاءة عالية، إضافة إلى استخدام برامج الري والتسميد بنظام الجزء بالمليون P.P.M الذي ساعد على الحفاظ على الأشجار والتربة من تراكم الأملاح.