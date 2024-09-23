"سُبل" تُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94

وأصدرت "سبل" طابعًا تذكاريًا فئة 3 ريالات، وكذلك بطاقة بريدية فئة 5 ريالات، احتوت على هوية الشعار التي استُلهمت من الأحلام التي باتت قريبة وواقعية في كل مناحي الحياة، وانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة، راهنت عليها القيادة الرشيدة في رؤية المملكة 2030؛ وهو ما جعلها تُرسّخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.