"مختص": السعوديون أعلى نسبة بالعالم استخدامًا للتقنية.. ولكن "المتاح لا يدعم الشغف"

أكد أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن المطرف أن السعوديين أعلى نسبة في العالم استخدامًا للتقنية، لكن المحتوى المتاح لا يدعم هذا الشغف وأقل بكثير مما نحتاجه.