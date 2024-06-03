"مختص": السعوديون أعلى نسبة بالعالم استخدامًا للتقنية.. ولكن "المتاح لا يدعم الشغف"

أكد أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن المطرف أن السعوديين أعلى نسبة في العالم استخدامًا للتقنية، لكن المحتوى المتاح لا يدعم هذا الشغف وأقل بكثير مما نحتاجه.
وأضاف المطرف أن نسبة اللغة العربية فيما يخص التقنيات المتاحة عبر الإنترنت لا تتجاوز 1.1%، داعيًا المجتمعين في قمة "أنوكسيرا" لمستقبل الابتكار في التعليم الذكي للاستثمار في المحتوى الرقمي ودعمه بما يخص تقنيات التعليم.
وتابع في حديثه للإخبارية أن وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وباقي الهيئات المختصة بالتحول الرقمي في المملكة بذلت جهدًا جبارًا في قضايا دعم التقنية واستخداماتها بصفة عامة.