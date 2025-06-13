الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ التابع لها، وفي إطار واجباتها في رصد ومتابعة المؤشرات البيئية والإشعاعية، عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًا.