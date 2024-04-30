جزر فرسان تتهيأ لـ"كرنفال الحريد الـ 20" وتشهد مشروعات خدمية بـ 16.6 مليون

وأكد "الحاذق" أن أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية فرسان تواصل أعمالها لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال حزمة من المشروعات؛ التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة في الجزر التي تملك مقومات وإمكانات طبيعية، تجعلها محط أنظار السائحين والزائرين والباحثين عن جمال الطبيعة والشواطئ الرملية الفريدة والنزهات البحرية والغوص وصيد الأسماك، وأحد أهم المواقع السياحية بمنطقة جازان؛ لما تضمه من إمكانات سياحية متميزة ومواقع جذابة وأماكن أثرية جعلت منها مقصداً للسياح والمستثمرين.