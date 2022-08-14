برعاية "حسام بن سعود".. انطلاق مهرجان التمور الخامس بمنطقة الباحة

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجانات الزراعية تعد إحدى وسائل التسويق الزراعي التي عمدت إليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن برامج دعمها لتسويق منتجات المزارعين، حيث يتم من خلالها التعريف بأهم المنتجات المحلية وكسب قاعدة عملاء جديدة للمزارع من خلال استقبال الزوار من السياح والمصطافين في المهرجان.