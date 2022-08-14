برعاية "حسام بن سعود".. انطلاق مهرجان التمور الخامس بمنطقة الباحة

برعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، انطلق مهرجان التمور الخامس بمنطقة الباحة، وذلك بحضور محافظ العقيق سالم بن مسير الطوالة، ومدير مكتب الوزارة بمحافظة العقيق المهندس جمعان الرفاعي.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجانات الزراعية تعد إحدى وسائل التسويق الزراعي التي عمدت إليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن برامج دعمها لتسويق منتجات المزارعين، حيث يتم من خلالها التعريف بأهم المنتجات المحلية وكسب قاعدة عملاء جديدة للمزارع من خلال استقبال الزوار من السياح والمصطافين في المهرجان.
ولفت إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة يقوم على تعظيم الفائدة من هذه المهرجانات من خلال إقامة ورش العمل التثقيفية للمزارعين لإرشادهم للطرق السليمة في الري والزراعة وآلية استخدام تقنيات الزراعة الحديثة في التعامل مع المحاصيل مما يضمن كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
وأضاف: يشارك فرع الوزارة بعدة أركان تعريفية ببرامج الدعم التي تقدمها الوزارة مثل برنامج ريف والذي يقدم دعمًا ماديًا غير مسترد لثمانية قطاعات زراعية كما يدعم القيمة المضافة من الصناعات التحويلية.
وركن للتعريف ببرنامج الزراعة العضوية والتي تهدف إلى إيجاد مزارع ذات إنتاج طبيعي خالٍ من المبيدات والأسمدة الكيماوية مما ينعكس على القيمة الغذائية للمنتجات بحيث تصبح أكثر أمانًا صحيًا وبيئيًا.
وأشار إلى أن مهرجان التمور الخامس بمحافظة العقيق يعد أحد أهم المهرجانات الزراعية التي تُقام بمنطقة الباحة حيث يرتبط بمنتج ذي ميزة نسبية للمنطقة وقيمة غذائية وتاريخية تمتد إلى آلاف السنين حيث يعد أحد أهم الأطعمة الأساسية للإنسان منذ القدم.
ورفع "الزهراني" جزيل الشكر والامتنان للأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة لرعايته الكريمة لانطلاق مهرجان التمور الخامس ولدعمه الدائم لكل الفعاليات الزراعية والتي من شأنها دعم المزارعين وتنمية قطاع الزراعة بالمنطقة.