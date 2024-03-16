"السديس": نستثمر القوة الناعمة في تعزيز الوسطية والاعتدال عالميًّا وحضاريًّا

وقال: إن ملامح خطة شهر رمضان المبارك تمحورت في ثلاث نقاط؛ وهي: "استثمار شرف الزمان في شهر رمضان، وتأكيد بيان فضله ومكانته، وشرف المكان في تعظيم البيت الحرام؛ ولهذا أطلقنا مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"، والإنسان "ضيف الرحمن"، ويُعنى بإثراء تجربته من مجيئه من بلده إلى حين وصوله، وأثناء وجوده في الحرمين الشريفين، من خلال "محورية الضيف، وإثراء تجربته الدينية من خلال برامج متعددة، والجودة والتميز، والدور التكاملي، بمعنى "التناغم والتنسيق وتحقيق الأدوار التكاملية في إعزاز رسالة الدين والدولة".