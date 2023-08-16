"هيئة الأوقاف" تعلن نتائج مشروع تحليل شروط الواقفين ومستقبل القطاع الوقفي

وأضافت: "حقق المشروع العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، ومنها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقيًّا ونوعيًّا، وحصر شروط الواقفين "النشطة- غير النشطة"، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية، وليصبح المشروع مدخلًا للمرحلة التالية (مرحلة معالجة عوائق الصرف)؛ حيث إنها ستصنف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف، ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم، بإذن الله".