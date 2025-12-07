إنقاذ خمسيني من جلطة رئوية حادة بعد توقف قلبه في مستشفى ينبع العام

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى ينبع العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، بفضل الله، في إنقاذ حياة مريض خمسيني وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية، إثر جلطة رئوية حادة تسببت في توقف مفاجئ للقلب والتنفس.