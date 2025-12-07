إنقاذ خمسيني من جلطة رئوية حادة بعد توقف قلبه في مستشفى ينبع العام

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى ينبع العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، بفضل الله، في إنقاذ حياة مريض خمسيني وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية، إثر جلطة رئوية حادة تسببت في توقف مفاجئ للقلب والتنفس.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الكوادر الطبية بادرت فور وصول الحالة بتنفيذ بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، وإعطاء مذيبات الجلطات خلال الإنعاش، حتى استُعيد النبض وعودة التنفس الطبيعي، مع وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي لضمان استقرار وظائفه الحيوية.
وأظهرت الفحوصات بالأشعة المقطعية وجود جلطة كبيرة في الشريان الرئوي الرئيسي، أدت إلى انقطاع تدفق الدم وهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث تكاملت جهود أقسام الطوارئ والعناية المركزة والأشعة والباطنة في التعامل السريع مع الحالة والسيطرة عليها، وتم إعطاء العلاج اللازم باستخدام مذيبات الجلطات.
وبعد استقرار حالته، تم تحويل المريض إلى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة لاستكمال الرعاية الطبية، حيث أتمّ برنامجه العلاجي والتأهيلي وغادر المستشفى بصحة جيدة.
ويبرز هذا النجاح مستوى الاحترافية والجاهزية العالية التي تتمتع بها الكوادر الطبية في مستشفى ينبع العام، مدعومة بالإمكانات المتقدمة التي يوفرها تجمع المدينة المنورة الصحي، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية ويرفع من معدلات إنقاذ الأرواح في المنطقة.