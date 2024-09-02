"العتيبي" يشكر القيادة بمناسبة الثقة الملكية بتجديد عضويته بالشورى

رفع عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله - بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتجديد تعيينه عضواً في مجلس الشورى في دورته التاسعة ضمن الأمر الملكي القاضي بتكوين مجلس الشورى.
وعبر العتيبي في - تصريح صحفي - عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، مؤكداً بأن هذه الثقة محل اعتزاز وتقدير ودافعاً لبذل المزيد لكل ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- ولكل ما يحقق طموحات المواطنين.
وأكد عضو مجلس الشورى سعد العتيبي بأن مجلس الشورى سيظل رافداً هاماً ومساهماً في صنع القرار لمملكتنا الغالية رعاها الله بفضل الدعم والمتابعة الكبيرين ليؤدي دوره الرقابي والتشريعي.
ونوه عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة يعيشها الشعب السعودي ويشعر بمضامين تغييرها الإيجابي واضعة أمامها مختلف الجهات رؤية المملكة 2030 بمحاورها الثلاثة المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر, والوطن الطموح.
واختتم العتيبي تصريحه سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يؤيدهما بنصره إنه سميع مجيب.