"العتيبي" يشكر القيادة بمناسبة الثقة الملكية بتجديد عضويته بالشورى

رفع عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله - بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتجديد تعيينه عضواً في مجلس الشورى في دورته التاسعة ضمن الأمر الملكي القاضي بتكوين مجلس الشورى.