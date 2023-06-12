أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على فاطمة الربدي

وأدى الصلاة معهما الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية والأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء وأسرة الفقيدة.