"عوائد" و"العجلان ريفييرا" و"أوج العقارية" تُعلن توقيع اتفاقية لتطوير صندوق عقاري بقيمة تتجاوز 350 مليون ريال

ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على أراضٍ في مخطط ربوة الواقع في حي الصفا بمدينة الرياض؛ لتطوير وحدات سكنية، تتكون من فلل وشقق، يبلغ عددها أكثر من 350 وحدة سكنية، على أراضٍ بمساحة تتجاوز 44 ألف متر مربع.