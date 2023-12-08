"عوائد" و"العجلان ريفييرا" و"أوج العقارية" تُعلن توقيع اتفاقية لتطوير صندوق عقاري بقيمة تتجاوز 350 مليون ريال

أعلنت شركتا عوائد الأصول المالية والعجلان ريفييرا للتطوير العقاري توقيع اتفاقية لتطوير صندوق عقاري بقيمة تتجاوز 350 مليون ريال، وذلك بتوقيع اتفاقية مع شركة أوج العقارية لتطوير صندوق عقاري متخصص في تطوير الوحدات السكنية في مخطط ربوة بالرياض لمدة 3 سنوات.
وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض مسكن العقاري 2023، الذي يقام في فندق الفورسيزونز بالرياض.
ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على أراضٍ في مخطط ربوة الواقع في حي الصفا بمدينة الرياض؛ لتطوير وحدات سكنية، تتكون من فلل وشقق، يبلغ عددها أكثر من 350 وحدة سكنية، على أراضٍ بمساحة تتجاوز 44 ألف متر مربع.
وقد صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة العجلان ريفييرا للتطوير العقاري، الأستاذ محمد بن عبدالله العجلان، بأن الشركة دأبت منذ تأسيسها على تقديم مشاريع عقارية عصرية، تتناسب مع احتياجات السوق.. ويمثل هذا الصندوق أحدث مشاريعها التي سيتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة والمواصفات العصرية.
كما صرح الأستاذ عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة عوائد الأصول المالية، قائلاً: "إن هذه الشراكة تعكس استراتيجية عوائد المالية، التي نسعى من خلالها إلى الاستمرار في توفير منتجات استثمارية عقارية مميزة، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مميزين".