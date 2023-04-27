مركبة مجهولة دون لوحات تثير تساؤلات أهالي حي العريجاء غرب الرياض

وأضاف أحدهم: أنه تقدم بعدة بلاغات بخصوص المركبة المتوقفة، إلا أنني لم أجد تجاوبًا بخصوصها، مناشدين عبر "سبق" بضرورة التعامل معها؛ خوفًا مما قد تتسبّب به مستقبلًا؛ كونها لا تحمل لوحات، وعليها آثار صدمات متعدّدة.