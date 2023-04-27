مركبة مجهولة دون لوحات تثير تساؤلات أهالي حي العريجاء غرب الرياض

تخوّف عدد من أهالي حي العريجاء غرب الرياض، من مركبة لا تحمل لوحات، وعليها آثار صدمات متفرّقة تفاجاؤوا من توقُّفها أمام منزل أحد المواطنين، وتحديدًا في شارع زر بن حبيش في مواقف الابتدائية السبعين للبنات.
وقال عدد من الأهالي: إن المركبة المجهولة لها أكثر من شهرين متوقفة في هذا الموقع، ويأتي إليها أشخاص في ساعات متأخرة يفتحون المركبة ويمكثون فيها بعضًا من الوقت، ثم يغادرون.
وأضاف أحدهم: أنه تقدم بعدة بلاغات بخصوص المركبة المتوقفة، إلا أنني لم أجد تجاوبًا بخصوصها، مناشدين عبر "سبق" بضرورة التعامل معها؛ خوفًا مما قد تتسبّب به مستقبلًا؛ كونها لا تحمل لوحات، وعليها آثار صدمات متعدّدة.