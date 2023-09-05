الرئيس المنغولي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الرئيس أوخنا خوريلسوخ، رئيس جمهورية منغوليا، في القصر الرئاسي في العاصمة المنغولية أولان باتور، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.