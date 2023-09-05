الرئيس المنغولي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الرئيس أوخنا خوريلسوخ، رئيس جمهورية منغوليا، في القصر الرئاسي في العاصمة المنغولية أولان باتور، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.
ونقل في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لجمهورية منغوليا حكومةً وشعباً بدوام الرقي والتقدم والازدهار.
وقدم رئيس جمهورية منغوليا، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية وغير المقيم لدى جمهورية منغوليا عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم.
ومن الجانب المنغولي، وزير البيئة والسياحة بات ايرديني، ووزيرة الخارجية باتمونخ باتسيتسيغ، ورئيس الديوان الرئاسي سودباتار يانغوغ.