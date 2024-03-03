بخطوة سباقة نحو الريادة مجموعةstc تُطلق هوية صندوق الاستثمار الجريء "tali ventures"

ويأتي إطلاق هذا الصندوق استكمالاً لدور وجهود مجموعة stc في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات، مثلinspireU والذي احتضن ودعم أكثر من 100 مشروع ناشئ وخرج10 دفعات؛ إضافة إلى مساهمة صندوقي الاستثمار STV وstc Ventures في الاستثمار بالعديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة، ما ساهم في دعم النمو والتنوع الاقتصادي الوطني بما يتوافق مع استراتيجية stc "تجرأ".