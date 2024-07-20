ناشدوا وقف نزيف الدماء.. مواطنون يطالبون بنهاية لحوادث طريق "جليل الطائف"!

يواصل طريق وادي جليل بمحافظة الطائف حصد الأرواح، وسط مطالبات من السكان بإيجاد حلول عاجلة لإنهاء معاناتهم من ضيق الطريق الممتد من جسر الأمير محمد بالحوية حتى الضاحية السكنية بجليل.
وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": نحن أهالي ضاحية الإسكان والإسكان التنموي ومنح البلدية بجليل، وبعد اكتمال منازلنا منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ هناك خدمات أساسية تقف أمامنا عائقًا للسكن، وأهم تلك الخدمات؛ الطريق المؤدي إلى الضاحية السكنية، وهو طريق وادي جليل ذي المسار الواحد الذي يسلكه آلاف المواطنين والمقيمين، والذي تكثر فيه الحوادث لازدحام المركبات وضيق الطريق.
وأضافوا: يخدم الطريقُ قرابةَ عشرة آلاف مواطن في ضاحية الإسكان وأكثر من ذلك من أهالي المنح بجليل وآلاف من أهالي القرى المجاورة للضاحية السكنية ومنها قرية الحلاة والقويسم وقرى جليل، كما يخدم الطريق المشاريع الجديدة في الطائف الجديد كمشروع واحة التقنية والمطار الجديد.
وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة النقل وأمانة محافظة الطائف، بضرورة الإسراع في توسعة الطريق لوقف نزيف الدماء؛ وهو الممتد من جسر الأمير محمد بالحوية إلى الضاحية السكنية بجليل.