ناشدوا وقف نزيف الدماء.. مواطنون يطالبون بنهاية لحوادث طريق "جليل الطائف"!

وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": نحن أهالي ضاحية الإسكان والإسكان التنموي ومنح البلدية بجليل، وبعد اكتمال منازلنا منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ هناك خدمات أساسية تقف أمامنا عائقًا للسكن، وأهم تلك الخدمات؛ الطريق المؤدي إلى الضاحية السكنية، وهو طريق وادي جليل ذي المسار الواحد الذي يسلكه آلاف المواطنين والمقيمين، والذي تكثر فيه الحوادث لازدحام المركبات وضيق الطريق.