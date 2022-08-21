"لك ولأفراد عائلتك".. "الصحة" تعرّف بـ"طبيب الأسرة"

وأوضحت الوزارة أن طبيب الأسرة موجود في عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ويتولى العديد من المهام حيث تشمل الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقديم التدخلات المناسبة، وتقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع، إضافة إلى التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة، وكذلك التخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأُسر.