ماونتن ڤيو السعودية تكشف عن مشروع جديد بالشراكة مع NHC وتطلق المرحلة الثانية من "وَن ماونتن ڤيو" في "سيتي سكيب العالمي" بالرياض

تستعد شركة ماونتن ڤيو السعودية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، للمشاركة للعام الثاني على التوالي في فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي”، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، حيث تعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “وَن ماونتن ڤيو”، والكشف عن مشروع جديد بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC).
وتأتي هذه المشاركة استمرارًا لجهود الشركة في تعزيز حضورها داخل السوق العقاري السعودي، واستعراض مشاريعها المبتكرة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة.
وأكد المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، أن مشاركة الشركة في المعرض هذا العام تمثل “محطة رئيسية في مسيرة التوسع الإقليمي لماونتن ڤيو”، مضيفًا:
“نسعى إلى تعزيز وجودنا في السوق السعودي عبر مشروعات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المستقبلية، مع الاستمرار في تصدير الخبرة العقارية المصرية إلى الأسواق الإقليمية.”
وأوضح سليمان أن الشركة تستعد للكشف عن مشروعها الجديد في الرياض بالشراكة مع NHC، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام ماونتن ڤيو بتقديم مشروعات نوعية تواكب احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
من جانبه، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو، إن معرض سيتي سكيب يمثل “منصة عالمية تجمع أبرز مطوري القطاع العقاري وصناع القرار تحت سقف واحد”، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركة هذا العام تأتي برؤية طموحة تستهدف بناء مجتمعات ذكية ومستدامة تعكس قيم الابتكار والرفاهية، وتنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف عز:
“نؤمن بدورنا في دعم التحول العمراني في المملكة، وسنعمل على تقديم حلول تطويرية تضع الإنسان في قلب التصميم، بما يسهم في تشكيل مستقبل المشهد العقاري في المنطقة.”
وكانت مشاركة ماونتن ڤيو في “سيتي سكيب العالمي” العام الماضي قد مثّلت انطلاقة فعلية لدخولها السوق السعودي، حيث أطلقت الشركة مشروع “وَن ماونتن ڤيو” الذي لاقى إقبالًا واسعًا من المستثمرين والزوار. وبلغ عدد زوار جناحها في نسخة العام الماضي أكثر من 6000 زائر، فيما تجاوز عدد العملاء المحتملين المهتمين بمشروعاتها 2700 عميل.
وتسعى الشركة من خلال مشاركتها الحالية إلى ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير قطاع الإسكان السعودي، مستفيدة من خبرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا في السوق المصري، ومن نجاحها في تطبيق مفهوم “السعادة في التصميم” ضمن مشاريعها المتنوعة.
يُذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يُعد أكبر حدث عقاري في العالم، وينطلق هذا العام تحت شعار “مستقبل الحياة الحضرية”، بمشاركة أكثر من 450 جهة عارضة من أبرز المطورين العقاريين والمستثمرين ورواد الأعمال حول العالم، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 170 ألف زائر، تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير المشهد الحضري للمملكة.