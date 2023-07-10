تلبيةً لدعوةٍ رسمية.. الشيخ العيسى يرأس وفد رابطة العالم الإسلامي إلى الهند

وسيلتقي معاليه- خلالَ الزيارة- بفخامة الرئيس الهندي، ودولة رئيس الوزراء، وكبار القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية، ويحضُر عددًا من الفعاليات مع الجالية الإسلامية والمكونات الهندية المختلفة، وذلك في سياق حواراتٍ أخويةٍ وصديقةٍ؛ لتعزيز التفاهم والتعاون ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي معاليه بعددٍ من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين رفيعي المستوى، وستُنَظَّم عدةُ حلقاتِ نقاشٍ تشمل عموم التنوع الهندي.