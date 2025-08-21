صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في المملكة

يُذكر أن عدد السياح الوافدين من الخارج إلى المملكة في عام 2024م وصل إلى مستوى تاريخي، وبلغ نحو (30) مليون سائح وافد من الخارج، مسجّلًا نموًا بنسبة (8%) مقارنةً بعام 2023م، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة من الخارج نحو (169) مليار ريال سعودي في عام 2024م، بنسبة نموٍ بلغت (19%) مقارنةً بعام 2023م، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024م.