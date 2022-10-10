1560 مستفيداً من خدمات "منشآت" في "معرض الرياض الدولي للكتاب 2022"

وتضمنت خدمات "منشآت" التي قدّمتها خلال المعرض عقد أكثر من 29 لقاءً للزوّار والمهتمين بالجانب الريادي، التي جاء من أبرز عناوينها: الكتابة وريادة الأعمال، وابتكار المشاريع الريادية، وريادة الأعمال في المرحلة الجامعية، واصنع من فكرتك فرصة استثمارية، مع تقديم بعض الكتب والمحتويات التعليمية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما استعرضت مكتبة رائد الأعمال المتضمنة أجهزة لوحية مزوّدة بسماعات للقراءة والاستماع إلى المدونات الصوتية.