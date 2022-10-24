"كفاءة": تعديل السلوكيات في التعامل مع المصابيح يوفر الطاقة

وأضاف: "من أهم السلوكيات التي ينبغي توفرها في التعاملات اليومية، إطفاء مصابيح الإضاءة في الغرف التي لا يوجد فيها أحد، وإحكام إغلاق النوافذ عند تشغيل أجهزة المكيفات، والمحافظة على الصيانة الدورية للأجهزة، لضمان عملها بأقصى قدرة لها، مع أقل نسبة طاقة ممكنة.