المندوب السعودي لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل نظيره "الباكستاني"

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر المندوبية بمحافظة جدة، نظيره المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة السفير سيد محمد فؤاد شير.
بحث اللقاء تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين، للارتقاء بالمنظمة وتحقيق أهدافها والغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها، وتطوير العمل الإسلامي المشترك، لما فيه مصلحة شعوب دول المنظمة.
كما استعرض اللقاء أوجه العمل الإسلامي المشترك بين البعثتين لتعزيز أهداف المنظمة، بما يحقق الازدهار والاستقرار والسلام للعالم الإسلامي.
وكذلك تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجهها بعض الدول الأعضاء.
وناقش المندوبان جهود البعثتين بشأن الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الخارجية الأعضاء في دورته الخمسين، المقرر عقده في "ياوندي" بجمهورية الكاميرون، نهاية أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق هذه الاجتماعات بمقر الأمانة العامة بالمنظمة بجدة، يوم الأحد القادم.