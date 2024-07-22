المندوب السعودي لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل نظيره "الباكستاني"

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر المندوبية بمحافظة جدة، نظيره المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة السفير سيد محمد فؤاد شير.