"رئاسة الشؤون الدينية" تهيئ الأجواء التعبدية لتعميق فضيلة يوم الجمعة

وأكد وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام، بدر آل الشيخ أن رئاسة الشؤون الدينية حرصت من خلال خطتها المعدة على تهيئة المسجد الحرام بالخِدمات الدينية، وتذليل كل ما من شأنه تيسير أداء حجاج بيت الله الحرام عباداتهم، في بيئة إيمانية خاشعة، تحفها السكينة والأمان، وتعميق أثر وفضيلة يوم الجمعة، بمجموعة من البرامج الرقمية والمبادرات النوعية؛ ليؤدي الحاج صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في ظل إثراء إيماني وعلمي ومعرفي وتوعوي وتوجيهي بمنهج وسطي معتدل.