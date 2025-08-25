"الراجحي" يشارك في حملة التبرع بالدم تفاعلاً مع مبادرة ولي العهد

ودشّن "الراجحي" فعاليات الحملة داخل مقر الوزارة، وسط حضور لافت من الموظفين، في مبادرة تعكس استلهام نهج سمو ولي العهد في تعزيز قيم العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة التبرع بالدم كقيمة مجتمعية تعبّر عن التضامن والرحمة، وتُسهم في إنقاذ الأرواح.