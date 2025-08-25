"الراجحي" يشارك في حملة التبرع بالدم تفاعلاً مع مبادرة ولي العهد

في تفاعل مباشر مع مبادرة سمو ولي العهد – حفظه الله – شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، إلى جانب قيادات ومنسوبي الوزارة.
ودشّن "الراجحي" فعاليات الحملة داخل مقر الوزارة، وسط حضور لافت من الموظفين، في مبادرة تعكس استلهام نهج سمو ولي العهد في تعزيز قيم العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة التبرع بالدم كقيمة مجتمعية تعبّر عن التضامن والرحمة، وتُسهم في إنقاذ الأرواح.
وأكد أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التبرع الطوعي، وضمان استدامة إمدادات الدم للمرضى والمحتاجين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع صحي وحيوي يتمتع بجودة الحياة.
وأوضح أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار دورها الريادي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات الوطنية، إلى جانب تمكين القطاعين الاجتماعي وغير الربحي من الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع.