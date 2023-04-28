وصول سفينة جلالة الملك «مكة» قادمة من السودان تقلّ 195 ممّن تمّ إجلاؤهم

وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، صباح اليوم الجمعة سفينة جلالة الملك "مكة"ـ، وعلى متنها 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسريلانكا والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا وسوريا، وذلك تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً؛ 119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون إلى 80 جنسية).