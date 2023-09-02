محليات

شرطة الدمام تقبض على مقيم لترويجه "الشبو"

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته لجهة الاختصاص
شرطة الدمام تقبض على مقيم لترويجه "الشبو"

قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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مادة الميثامفيتامين المخدر

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