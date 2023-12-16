الديوان الملكي: خادم الحرمين وولي العهد يعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يُلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يُديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.