مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون ينشر دليلاً عن الاستعداد لمرحلة التقاعد

نـشـر مـجـلـس الــصـحــة الـخـلـيـجـي لدول مـــجلـس الـتـعــاون ضـمـن حملة (#زمانهم_حاضر) والتي تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل دليلاً حول الاستعداد لمرحلة التقاعد، وذلك عبر جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعية، وذلك لمساعدة المتقاعدين أو المقبلين على مرحلة التقاعد علـى التخطيـط لمختلـف مراحـله المستقبلية.
وأشار الدليل في صفحاته الـ42 إلى أن التقاعـــد ھــو محطــــة البـــــدایة لطریــقٍ جدیــد، والنافـــذة التــي ينطلق منھــا المتقاعد لنمـط حیـاة مختلـــــف، وهو فـــرصة لنقـل خـبراتــــه للـعــــالم، وتقدیــم خــلاصـــة تــجاربــــه السابقــة، وخــوض الجدید منها.
وقال المجلس إن مرحلة التقاعد هي مرحلة حتمية يمر بها كل إنسان، لكن مشكلتنا معها أننا نخطط لكافة مراحل حياتنا جيداً فيما عدا مرحلة التقاعد نتجاهلها، بالمقابل قد يكون لهذه المرحلة أثر إذ نفقد بها مهارات وصلاحيات كانت لدينا بالسابق لذا فهي أهم مرحلة بحاجة للاستعداد.
وأضاف مجلس الصحة الخليجي أن الدراسات تشير إلى أنه غالباً ما يعاني المتقاعد من وقت فراغ كبير، لكن هناك أربع نصائح لعيش التقاعد بجودة أفضل أولها: التخطيط ليومك مثل الإفطار مع الأبناء وتخصص وقت للذهاب بهم للمدرسة والاستمتاع بفنجان من القهوة خلال فترة النهار والانضمام لفرص التطوع في حيك السكني خلال الأسبوع من الإشراف على مسجد الحي أو الاشتراك بمجموعات تطوعية.
وتشير الدراسات إلى أن كبار السن الذين يمارسون التطوع تكون الصحة النفسية أفضل من أولئك الذين لم يتطوعوا. ثانياً: أن تضع أهدافاً صغيرة في حياتك يمكن أن تمنحك إنجاز أشياء جديدة، وفكر في المعالم والدول التي قد ترغب في زيارتها في الشهر الأول أو ستة أشهر بعد التقاعد.
ثالثاً: تعزيز لمحيطك حيث إن الدراسات توضح أن الانخراط بمحيطات مليئة بالأنشطة الاجتماعية له آثار إيجابية على الصحة العقلية والإدراك للفرد؛ لذا عزز محيطك بالأهل والأصدقاء مثلاً شارك أحد الأصدقاء لتناول الغداء كل يوم اثنين، واجعل حفيدك يتجول معك (في السوق على الشاطئ وفي الحديقة) كل يوم أربعاء، وشارك أبناءك تناول القهوة يوم الجمعة.
ورابعاً: اهتم بصحتك حيث إن مع تقدم العمر تزداد نسبة حدوث الأمراض بين كبار السن لاسيما الأمراض الأكثر شيوعاً كالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب فاحرص على اختيار نمط حياة صحي والقيام بالفحوصات الدورية الوقائية وممارسة الرياضة.
واختتم دليل (الاستعداد لمرحلة التقاعد) صفحاته بأن هناك مقترحات يستطيع أن يقضي بها المتقاعد يومه من خلال تضمين عدة أنشطة منها إنشاء روتين صباحي ممتع كالحصول على نوم كاف والاستيقاظ مبكراً، وتناول وجبة فطور صحية وتخصيص وقت لنشاط بدني تفضله وقراءة كتاب، كما يقضي المتقاعد بقية يومه في زيارات عائلية والاستمتاع بهوايات محببة لديه.