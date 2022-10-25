مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون ينشر دليلاً عن الاستعداد لمرحلة التقاعد

وتشير الدراسات إلى أن كبار السن الذين يمارسون التطوع تكون الصحة النفسية أفضل من أولئك الذين لم يتطوعوا. ثانياً: أن تضع أهدافاً صغيرة في حياتك يمكن أن تمنحك إنجاز أشياء جديدة، وفكر في المعالم والدول التي قد ترغب في زيارتها في الشهر الأول أو ستة أشهر بعد التقاعد.