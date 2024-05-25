خلال وجودهم بالمدينة المنورة.. 12 ألف حاج تَلَقوا الخدمة بالمنشآت الصحية في 17 يومًا

وبيّن "التجمع الصحي" أن 10.748 حاجًّا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية؛ في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 1323 مراجعًا من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الحالي، كما أجريت 31 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية.