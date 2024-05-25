خلال وجودهم بالمدينة المنورة.. 12 ألف حاج تَلَقوا الخدمة بالمنشآت الصحية في 17 يومًا

أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن 12.066 حاجًّا تلقوْا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة خلال الفترة من 1- 17 ذي القعدة الحالي، ضمن الخدمات الشاملة التي هيّأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.
وبيّن "التجمع الصحي" أن 10.748 حاجًّا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية؛ في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 1323 مراجعًا من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الحالي، كما أجريت 31 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية.
كما استدعت الحالةُ الصحية إجراء عمليات جراحية لـ38 حاجًّا من عدة جنسيات، إلى جانب 37 جلسة لغسيل الكلى.