حاج إندونيسي يتعرض لاختناق بسبب ورم.. وشق حنجري طارئ ينقذ حياته في مكة

وأشارت "الصحة" إلى أن المرضى عندما يتعرضون لمثل هذه الحالات الصحية الصعبة فإن هاجسهم الأكبر هو إمكانية إتمام نسكهم الذي ينتظرونه مرة في حياتهم، مما يجعلهم في حالة نفسية سيئة؛ خوفاً من عدم قدرتهم على أداء فريضة الحج، ولكن في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوفير كافة الامكانيات التي من شأنها تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وتمكين المرضى من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة مما يجعل له الأثر الأكبر في أنفسهم ويعزز من تحسين الحالة النفسية ويسرع من عملية الاستشفاء.