"إغاثي الملك سلمان" ينفذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في السنغال

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إمباكي بجمهورية السنغال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.