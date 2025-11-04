"أمانة العاصمة المقدسة" تغلق 332 موقعًا مخالفًا ضمن حملة "مكة تصحح"

باشرت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الميدانية المكثفة ضمن مبادرة #مكة_تصحح، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والخدمية، لتصحيح أوضاع الأنشطة المخالفة في الورش والمستودعات والأسواق، ورفع مستوى الامتثال وتنظيم بيئة العمل الميدانية.
وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن إغلاق 101 ورشة و231 مستودعًا مخالفًا، وإزالة 78 فود ترك، وإشعار 38 حظيرة، إلى جانب زيارة 40 محل تموينات و50 مطعمًا للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة العامة.
وبيّنت أن الفرق الميدانية واصلت أعمالها في ضبط استخدامات الأراضي وتطبيق كود البناء السعودي، بعد أن حصرت أكثر من 3200 ورشة ومستودع للتأكد من نظامية أعمالها واستكمال تراخيصها إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية.
وأكدت الأمانة استمرار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومكافحة التستر التجاري والممارسات العشوائية، بما يضمن بيئة عمل حضرية آمنة ومنظمة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعية أصحاب الأنشطة إلى سرعة تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية والبيئية.