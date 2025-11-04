"أمانة العاصمة المقدسة" تغلق 332 موقعًا مخالفًا ضمن حملة "مكة تصحح"

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن إغلاق 101 ورشة و231 مستودعًا مخالفًا، وإزالة 78 فود ترك، وإشعار 38 حظيرة، إلى جانب زيارة 40 محل تموينات و50 مطعمًا للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة العامة.